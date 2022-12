Silvero Pereira no BBB23? Boninho brinca sobre participação do ator

Diretor do programa entrou na brincadeira do ator ao dizer que “vazou” a sua participação no reality da Globo

Silvero Pereira adora uma brincadeira boba e gostosa e não perde o humor na hora de brincar sobre a sua participação no BB23. Boninho ainda entrou na brincadeira do ator e não deixou de comentar a publicação do nosso eterno Zaquieu. O ator compartilhou a notícia sobre a suposta ida para o reality e escreveu: “É isso gente, VAZOU”. Boninho não perdeu tempo e entrou na brincadeira e comentou: “Eu pedi pra você não contar pra ninguém! E agora?”. Boninho ainda usou os seus stories para dar mais kikiki no boato, dizendo que era para ser surpresa a participação do ator. Silvero escreveu: “Arrumando a mala pro BBB 23”.