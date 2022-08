Silvero Pereira diz que não faria papel de travesti novamente

Em entrevista ao podcast ‘Papo de Novela’ ator comentou sobre seu papel em ‘A Força do Querer’

Quem não se lembra de um dos papéis mais icônicos da TV brasileira com Silvero Pereira dando vida a personagem Elis Miranda em ‘A Força do Querer’. Em entrevista ao podcast ‘Papo de Novela’ o ator contou que hoje em dia não faria o papel de interpretar uma travesti

“Hoje eu não faria a Elis Miranda, muito provavelmente. Porque eu também me reeduquei sobre essa história, e a gente precisa estar de acordo com as lutas e as causas. Depois de ‘A Força do Querer’, eu não aceitei mais nenhum personagem trans/travesti, e inclusive deixei de fazer meus espetáculos por causa disso”, disse o ator.

Vale lembrar que Pereira está fazendo um trabalho sensacional em ‘Pantanal’ dando vida a Zaquieu e quebrando diversos tabus entre os peões chucros das terras férteis na trama.

Silvero ainda completou dizendo que, aceitando o papel, impede que o mercado busque o perfil dessas pessoas para trabalhos e oportunidades que possam surgir. Nunca errou, né?