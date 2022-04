Quem é o (polêmico) Silva, novo affair de Thales Bretas

Cantor já postou foto pelado no Twitter para celebrar a chegada de um novo ano

Sinto cheiro de romance pelo ar. O cantor Silva e o dermatologista Thales Bretas estão se conhecendo melhor. Claro que ainda é cedo para afirmar que os dois estão namorando, mas a aproximação já é de conhecimento dos amigos mais próximos e vem acontecendo há alguns meses.

Silva já é um rostinho conhecido dentro de vários sites de fofoca. O cantor adora causar, porque além de ser um maravilhoso com corpo de dar inveja ele provoca com fotos sensuais. Para a chegada do ano de 2022 o cantor celebrou com uma foto como veio ao mundo, pelado!

E não para por aí. Silva também tem uma conta no Only Fans e mesmo que não tenha nada publicado, nenhum conteúdo adulto, a abertura da conta gerou curiosidade e burburinho nas redes sociais.

Os dois foram apresentados um ao outro por causa de amigos em comum. Em fotos publicadas em um festival que aconteceu no início de abril em Belo Horizonte, encontramos Thales e Silva juntos com amigos e dá para notar que eles têm o mesmo círculo de amizade.

Thales Bretas e amigos curtem show de Silva (Foto: Reprodução) Thales e Silva aparecem em foto com amigos (Foto: Reprodução)

Vale lembrar que Thales ainda está refazendo sua vida após perder seu marido, Paulo Gustavo, vítima do Covid-19. O ator faleceu em maio de 2021, deixando dois filhos, Romeu e Gael.