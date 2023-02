Sikêra Jr deixa a UTI e a esposa afirma: “Ele está se sentindo muito melhor”

O jornalista foi internado após ser diagnosticado com uma infecção bacteriana no ouvido.

Após passar pouco mais de uma semana internado na UTI, na noite desta sexta-feira (25), o jornalista Sikêra Jr finalmente deixou a Unidade de Terapia Intensiva e foi para os quartos. Com essa evolução em seu quadro clínico, a esposa do jornalista, Laura Peixoto, utilizou as redes sociais para tranquilizar os fãs e prestar agradecimentos.

“Gostaríamos de agradecer a todos vocês pelas orações e mensagens de apoio que estamos recebendo! Em especial, gostaríamos de agradecer ao médico infectologista. João Hugo Abdala, e toda sua equipe, que está cuidando de Sikera durante todo o tempo no Hospital Adventista de Manaus. Seus conhecimentos e dedicação estão sendo fundamentais para ele se recuperar”, agradeceu a criadora de conteúdo.

Esperançosa, Laura ainda criou a expectativa de que logo o marido volte a apresentar o seu programa jornalistico, o Alerta Nacional, que é veiculado na RedeTV.

“Agora, estamos muito felizes em dizer que ele está se sentindo muito melhor, recebeu alta dos cuidados intensivos, está no apartamento do hospital e em breve voltará às suas atividades profissionais”, informou Laura.

Por fim, a esposa do jornalista tornou a pedir que o público continue fazendo suas orações para a recuperação do seu amado.

“Mais uma vez, agradecemos a todos vocês pelo carinho e pelas orações, que nos ajudam nesse momento difícil. Como sempre, peço que continuem em orações, mesmo depois que estivermos em casa! Assim que formos para casa, venho avisar”, pediu.