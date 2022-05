Medo de público maior que o planejado faz show de Ludmilla ser cancelado pela polícia

Tim Music Festival aconteceria em Copacabana no Rio de Janeiro com público aberto

Ai gente, eu tinha até pensado em sair do meu Leblon para curtir um showzinho da Ludmilla em Copa, mas quando soube que o show tinha sido cancelado, fiquei triste. O Tim Music Festival, aconteceria ontem (15), mas foi cancelado pelo comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar no Rio de Janeiro (PMERJ).

O melhor foi o motivo, que serviu como um termômetro para mostrar que a cantora é uma artista de grande porte. De acordo com a polícia, o local abrigava 60 mil pessoas e o número passaria disso, afinal, o evento seria aberto, e quem não quer ver Lud em um domingo?

“A apresentação não foi realizada pois, segundo a produção do mesmo, o batalhão da PM da região concluiu não ter contingente para atender a demanda de público, baseado no histórico dos shows da cantora que batem recordes de público tanto na tradicional festa de Réveillon na Praia de Copacabana quanto no bloco Fervo da Lud, realizado nas ruas do Centro da cidade do Rio de Janeiro”, escreveu a assessoria da cantora em comunicado enviado ao jornalista Léo Dias.

Ah gente, que barra hein? Só porque a gente queria ver Lud brilhando, estava sonhando com Luz Session, seria tudo hein? Aloca.