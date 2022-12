Show de Ludmilla termina em pancadaria, na Barra da Tijuca

A cantora deixou o palco após ser atingida por diversos cubos de gelo.

Pessoal, tudo bem esgotar triste com a derrota da seleção brasileira, todos nós estamos, mas de estar tristes à desrespeitar o um artista que está no palco e gerar agressões físicas, tem um abismo gigantesco. Após o fim do jogo que eliminou nossa seleção da Copa do Mundo 2022, a cantora Ludmilla se apresentou no Ginga Brasil, evento que acontece na Barra da Tijuca e reúne cerca de 3 mil pessoas em dias de jogos na Copa, porém, a derrota no futebol não foi a única decepção para aqueles que ai estavam.

Mesmo com os ânimos exaltados e com uma hora de atraso da cantora, o público estava em peso dispostos a frente do palco para curtir o show da Lud, porém, sempre tem um inconveniente, não é mesmo?

Enquanto a cantora e sua equipe de bailarinos faziam o seus trabalhos, um rapaz começou a atirar cubos de gelo sobre o palco, os quais chegaram a atingir Ludmilla, que revoltada com a situação exigiu que o indivíduo fosse retirado do local pelos seguranças, chegando a deixar o palco por alguns instantes.

No entanto, até que o rapaz fosse identificado em meia a multidão, outros frequentadores do local desencadearam uma discussão que acabou se tornando uma briga, com socos e empurrões, o que fez com que além do rapaz, seus amigos também fossem expulsos do local. Após eles serem retirados da multidão, Lud voltou a se apresentar, embalando todos ali presente ao som de “Maldivas”.

Confusão generalizada paralisa show de Ludmilla e atinge a cantora no Rio após o jogo do Brasil #ludmilla pic.twitter.com/UNuFmvFOw9 — Thiago Sodré Jornalista (@focolarizando) December 10, 2022