Show de avacalhação! Padrão Globo cai em provas e figurino do BBB

Paula curtiu a festa como nunca, mas aqui fora ela reinou os memes por causa do look que gerou opiniões bem contraditórias

Não é de hoje que percebemos que o padrão Globo vem caindo e isso está ficando bem nítido nas provas e figurinos das festa do BBB, pode isso? A produção enviou um look para Paula que dividiu as opiniões dos usuários no Twitter. Os mesmos apontam que no jogo da discórdia, os impressos estavam bem mal feitos. Eita!

Às vezes a gente imagina um look na cabeça e ele fica lindo, mas é só colocar no corpo que a história muda completamente, acho que foi isso que a produção do BBB 23 pensou ao enviar a roupa da festa para Paula.

Acho que já está na hora de investir em uma Lele Burnier ou Malu Borges para pensar nos figurinos dos participantes, porque coitadinha da Paula, passou poucas e boas com o look.

O top parecia mal cortado e o short não valorizou em nada suas curvas. Que dó, meu pai!