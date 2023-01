Sheron Menezzes se irrita com pergunta: “Ainda temos que falar disso?”

Em festa para a imprensa no começo do mês a atriz ficou nervosa com a pergunta sobre ser protagonista na novela das 19h, ‘Vai na Fé’

Sheron Menezzes está arrasando na nova novela das 19h que promete levar as novelas à loucura. A atriz ficou irritada com uma pergunta na festa de lançamento da novela e chegou a nem responder da forma que o entrevistador gostaria. A pergunta levava em consideração o protagonismo na novela da Globo por uma mulher negra. “Ai, jura? Ainda temos que falar disso?”. Mesmo assim ela tentou responder a pergunta que não deu vontade de elaborar mais a resposta. “É de extrema importância assistir a um produto e falar: ‘Nossa, como me identifico com a pessoa, com o cabelo, com a cor, com a roupa. A novela traz isso”, finalizou.