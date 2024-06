Sheron Menezzes nota que está sendo observada em seu apartamento

Meu Deus, que isso? Sheron Menezzes contou que pode estar sendo observada dentro do seu próprio apartamento. Nos Stories do Instagram, a atriz falou que a partir de agora ficará mais atenta.

“[Estava] aqui parada trabalhando, aí do nada levantei e comecei a dançar, porque a gente assim, a música toca, a gente dança. Estava aqui dançando, curtindo a minha onda, daqui a pouco eu olho e tem duas mulheres paradas na janela me olhando”, contou a atriz, que não imaginava que os vizinhos conseguiriam ver dentro da sua casa.

“Tem um monte de prédio [aqui em volta]. Eu achei que ninguém nunca me via aqui dentro, agora tenho que ficar preocupada, porque eu troco de roupa assim [com tudo aberto], não me preocupo. Agora vou ter que ficar olhando se tem alguém [olhando]. Elas devem ter pensado: ‘O que essa doida está fazendo dançando sozinha em casa?'”, concluiu a artista aos risos.