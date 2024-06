Sheila Mello revela diagnóstico após dar entrada em hospital

Sheila Mello usou suas redes sociais para acalmar seus fãs e contar detalhes sobre o motivo que a fez ir para o hospital após um quadro de tosse e falta de ar. A dançarina postou uma foto em que aparece no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Depois, ela gravou um vídeo para revelar que foi diagnosticada com pneumonia.

“Estava com uma tosse persistindo já há duas semanas. Estava tranquilo porque não estava com febre, mas essa noite fiquei com muita falta de ar, não consegui dormir e fui para o hospital. Acredita que deu pneumonia?”, contou. Em seguida, Sheila deixou um alerta aos seguidores. “O médico falou que está uma epidemia. Se você está com uma tosse seca que está persistindo, corra”, disse a artista.

A dançarina também falou sobre o tratamento que o médico prescreveu “Dois antibióticos, mas como é muito no comecinho, não tem nada grave”, acrescentou.