Sheila Mello revela como é a sua atual relação com o seu ex-marido, o Xuxa: “A gente se fala todos os dias”

A eterna Loira do Tchan, que sempre namorou atletas, atualmente descarta a possibilidade de entrar em um novo relacionamento.

Amores, sou só eu ou vocês também admiram demais esses casais que quando terminam conseguem manter uma convivência saudável e uma amizade verdadeira, sem segundas intenções? Um belo exemplo disso é a nossa eterna Loira do Tchan, a dançarina e atriz, Sheila Mello e seu ex-marido, o ex-atleta Fernando Scherer, mais conhecido como Xuxa.

Em entrevista ao “Extra”, Sheila conta que a sua relação com Xuxa, com quem ela passou 8 anos casada e teve uma filha, a Brenda de apenas 10 anos, é de muito respeito e de gratidão. Sem entrar em muitos detalhes, ela ainda revela que eles se falam todos os dias.

“A gente se fala todos os dias. É uma relação de muito respeito. Tenho pelo Fernando uma gratidão muito grande por ele ter realizado meu sonho de constituir uma família e ser mãe. Quando a gente viu que realmente não dava pra continuar, a gente teve essa inteligência emocional”, revelou a dançarina.

Logo em seguida, Sheila comentou sobre a coincidência dela sempre namorar atletas, o que já virou uma piada entre ela e seus fãs, mas além disso, ela afirma que todos eles possuíam a mesma energia que ela.

“Isso já virou piada (risos). Eu me divirto. Analisando as pessoas com quem me relacionei, vejo que fisicamente são diferentes um do outro, mas tem uma energia forte como a minha. Com energia diferente da minha ia ser zero compatibilidade”, afirmou a atriz.

Por fim, a eterna Loira do Tchan, que pela primeira vez está curtindo a vida de solteira, descarta a possibilidade de encantar em um novo relacionamento por agora.

“Não namorei muitas pessoas, mas sempre foram relações longas. Pela primeira vez, estou seis meses sem ninguém. É estranho, mas estou achando bom. Sempre fui carente, acabava delegando parte da minha felicidade para o outro. Nos últimos meses, rolaram uns beijinhos, mas estou sabendo diferenciar os encontros. Não estou aberta para namoros, não”, finalizou a gata.