Sheila Mello anuncia o fim do seu namoro com o tenista João Souza

Mesmo que em poucas palavras, até agora, a dançarina foi a única a falar sobre o fim do relacionamento.

E até em seu último dia, o mês de outubro teve que “trabalhar” e passou a rasteira em mais um casal de famosos. Nesta segunda-feira (31), a atriz e dançarina Sheila Mello, anunciou, através de seus stories do Instagram, o fim de seu relacionamento com o tenista João Souza, mais conhecido como Feijão.

A dançarina não quis revelar o motivo do término, porém contou que tirou alguns dias para cuidar de si, por isso a sua ausência nas redes sociais.”Fiquei quietinha esses dias cuidando de mim, do meu coração. Meu namoro acabou!”

Por fim, Sheila ressalta que guardará para si apenas as coisas boas de seu relacionamento com João. “Todo relacionamento carrega um aprendizado valioso, e assim será, ficarei com o bom da experiência.”

Até o então, o tenista não se pronunciou a respeito do fim do seu relacionamento com Sheila.