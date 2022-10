Shay e Tiago Ramos são expulsos da Fazenda

De acordo com o site Splash os participantes envolvidos na briga ficaram chateados com a decisão e lamentaram

Meu pai amado, no mesmo tempo que acho que estava tudo bem na Fazenda o pau já quebra de uma forma que tem direito até a expulsão. Tiago Ramos e Shay foram expulsos do reality ontem (20), depois de uma briga muito feia entre os dois. Na ocasião, os ninjas da Record foram acionados para apartar os dois musos do reality.

Tiago e Shay estão fora de #AFazenda pic.twitter.com/AFOs3cso89 — Lucas Selfie (@lucasmaciel) October 21, 2022

De acordo com o site Splash, Lucas quem leu o comunicado da produção: “A produção analisou as imagens e resolveu retirar do programa os participantes Shay e Tiago. Ambos colocaram em risco a integridade física um do outro e também dos outros peões. Vocês devem preparar a mala do Tiago”.

Obviamente é Tiago expulso , ele indo para cima do Shay o tempo todo, e Shay completamente acuado se defendendo do maluco, desequilibrado, isso é assustador gente. JÁ CHEGA CARELLI , TIAGO JÁ ERA PARA SER EXPULSO FAZ TEMPO. #EliminacaoAFazenda #AFazenda14 pic.twitter.com/EhcTyFl9TR — katarina Garces (@kat_prin) October 21, 2022

Para quem não sabe, a mala de Shay já estava pronta, afinal ele era um dos nomes que estavam na berlinda com Deolane e Thomaz.

Os participantes se mostraram muito chateados com a decisão da direção do reality, mas contrato é contrato e cláusulas são cláusulas. Vida que segue!