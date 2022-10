Shay é ameaçado por Lucas na Fazenda: “Eu tenho arma”

O ex-participante do Casamento às Cegas entrou em contato com a produção para falar sobre a ameaça

A madrugada desta quinta (13) foi forte para a produção da Fazenda 14, porque o pau quebrou de tantas formas diferentes que teve até ameaça de morte dentro do reality. Após a vitória de Bia na Prova do Fazendeiro, os peões se desentenderam na sede e o babado entre Lucas e Shay ficou ainda mais sério, a ponto do iraniano chamar a produção.

O ex-ator de Carrossel, Lucas afirmou que iria pegar Shay fora do reality para resolver suas diferenças, fazendo gestor referentes a arma. “É bom você ter medo, você vai ver lá fora. Eu não posso, porque eu ando com uns negocinhos diferentes na cinta”, disse.

E não parou por aí: “Eu tenho arma, eu sou atirador esportivo”. “É uma ameaça isso?”, questionou Shay. “Se a carapuça servir, enfia no cu”, respondeu Lucas. “Você quer me ameaçar com a pistola? Vai perder a sua carta [permissão para porte de arma], sabia?”, respondeu.