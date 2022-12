Shay conta que deu um fora e Deolane e afirma: “Ela está apaixonada por mim”

O empresário afirma que jamais ficaria com a advogada.

E há quem diga que o que acontece no reality fica no reality. Eles que renderam diversas alfinetadas dentro da 14ª edição da “A Fazenda”, não pararam de causar nem depois de saírem do programa. Na manhã desta quinta-feira (08), o iraniano Shay Haghbin afirmou, em seu instagram, que a sua ex-companheiora de confinamento Deolane é apaixonada por ele e que advogada já levou um fora dele

“A Deolane não tira meu nome da boca dela, sabe por quê? Porque ela está apainoxada por mim e levou um fora de mim. E ela quis chamar a atenção de alguma forma. Nunca olhei pra ela com olhar de desejo, porque ela não é o tipo de mulher que eu gosto”, iniciou o seu pronunciamento.

Continuando, o iraniano rebaixou a advogada e afirmou que caso ela tenha se sentido assedi*da, que ela pode processar ele, pois ele também tomará suas providências. “Nunca, jamais, um homem no meu nível, com o meu caráter, ficaria com uma mulher como você, senhora. Então, vai lá cuidar da sua vida. E se você tem vídeos que eu estou olhando pra você, pro seu bumb*m, vai lá e processa. Se você se sentiu assedi*da, você, Pétala, Moranguinho, qualquer um. Porque eu estou tomando providências”

Ele conta que a ex-peoa implorou para ficar com ele durante o reality, chegando a presenteá-lo com um cirro eletrônico, item que é proibido no programa e no país, mas que por algum motivo foi liberado para a advogada. “A Deolane me presenteou com um cigarro eletrônico lá dentro do jogo, ela implorava pra ficar comigo, ela queria ficar comigo, tá apaixonada por mim. E ela levou um fora. E eu falei isso no ao vivo, muita gente assistiu que ela me presenteou com cigarro eletrônico, algo que é proibido no país, gente, imagina no programa. E ela alegou que estava fazendo publicidade, mais uma coisa que quebra o contrato”

Por fim, ele pede que Deolane supere a sua paixão platônica e a alfineta dizendo que ela nunca ficará com um homem como ele, de “valores”.

“Deolane, supera, senhora! Você nunca vai ficar com um homem como eu, porque eu tenho caráter, eu tenho bases familiares, eu tenho amor pra minha família, eu tenho valores, diferente de você, Deolane. É sobre isso”, finalizou Shay.