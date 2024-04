Shakira virá ao Brasil, de acordo com Flesch

O que? Shakira está prestes a pisar no Brasil de acordo com o jornalista que sempre anuncia as famosas que pousarão nas terras da América do Sul, José Norberto Flesch. O jornalista usou suas redes sociais para fazer o anúncio do show da musa em novembro ou dezembro.

“Shakira no Brasil! Novembro/dezembro de 2025! Mais informações em breve!”, escreveu Flesch em suas redes sociais.

Sem mais informações, alguns já estudavam que a musa latina poderia vir para o Brasil em breve, alguns acreditaram que ela poderia ainda subir no palco de Copacabana junto com Madonna, em seu show gratuito no Rio de Janeiro, mas tudo indica que não. O show ficará para o final do ano e a cidade ainda não está certa.