Shakira e Piqué se encontrarão para tratar da guarda dos filhos

E será que depois desse tempinho com a família reunida não pode ter uma reconciliação? Shakira e Piqué estarão juntos na primeira semana de agosto nos Estados Unidos para tratar sobre a guarda dos filhos, ambos estarão com seus respectivos advogados. Segundo o portal Extra a cantora quer trazer as crianças para morar na América e o jogador é contra a decisão e argumenta que os pequenos nasceram e são criados na Espanha.

Segundo o site ainda, o jogador teria possibilidade de jogar no time de David Beckhan, o Inter Miami e deixar o Barcelona, para ficar perto dos filhos. Na negociação a cantora teria oferecido cinco passagens de primeira classe e não exigiria pensão ao pai de seus filhos e ainda ajudaria a pagar uma divida de mais de R$ 10 milhões que ele tem na Espanha.

Eles irão passar um tempo na casa de Bahamas com os filhos, para ter um tempo em família e deixar as crianças perto dos dois.