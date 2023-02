Shakira lança moletom que alfineta Piqué: “As mulheres não choram”

A peça faz referência à música ‘BZRP Music Sessions #53’.

Gente, todos temos que concordar que a gatíssima Shakira é a verdadeira dona do ditado “se a vida te deu limões, faça uma limonada”. Com um belo par de chifres, que lhe foi dado pelo ex-jogador Gerard Piqué, ao contrário do que muitas pessoas fariam, a cantora está encarando toda essa situação de cabeça erguida.

Além de soltar um grande hit, falando nas entrelinhas sobre a traição de seu ex-marido, agora a cantora resolveu monetizar em cima da situação de outra forma. Na manhã desta sexta-feira (17), Shakira apareceu em seus stories utilizando um moletom com a seguinte frase: “As mulheres não choram, as mulheres faturam”.

A frase citada acima, faz referências claras a música que a cantora lançou alfinetando Piqué e sua atual namorada, a estudante de Relações Públicas, Clara Chia Martí.

Após sua aparição nos stories com o moletom, Shakira publicou um link, onde, de forma limitada, a peça, que foi criada por sua sobrinha, Isabella Mebarak, pode ser comprada.