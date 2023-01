Shakira ganha espaço em mural de homenagem aos cornos

Associação de Cornos de Soledad (Asocasol), que fica na região de Barranquilla, na Colômbia, decidiu colocar o rosto de Shakira entre as personalidades com trechos de sua música

Pai amado! Shakira foi homenageada em meio aos cornos na Colômbia. A Associação de Cornos de Soledad (Asocasol), que fica na região de Barranquilla, decidiu colocar o rosto da artista entre os diversos “cornos” que estão homenageados no muro. Além disso, trechos da sua canção foram colocados para dar ênfase ao fato.

De acordo com o El Tiempo, o desenho foi finalizado no domingo (22). Agora Shakira faz parte do ponto turístico da cidade. Aloca!

Tudo começou quando ela lançou a música de sucesso BZRP Music Sessions #53, na qual ela escancara sua relação problemática com Piqué, inclusive a triação.