De acordo com o jornal ‘El Mundo’, Shakira pagou 14,5 milhões de euros para o Governo da Espanha

Segundo a jornalista Lorena Vázquez, Shakira não se sentia confortável em Barcelona e agora poderá se mudar para Miami com os filhos

Eu disse para vocês que a separação de Shakira e Piqué teria mais assunto rolando e que saberíamos de tudo logo depois que a poeira abaixasse. O jornal ‘El Mundo’ contou que a cantora quitou suas dívidas com a coroa espanhola no valor de 14,5 milhões de euros e agora pode se mudar livremente para Miami com os filhos.

De acordo com a jornalista Lorena Vázquez, Shakira não se sentia confortável morando em Barcelona e só morava na cidade por causa do seu ex-marido. Agora com as dívidas quitadas, a cantora está livre para sair da cidade.

A jornalista ainda informou que a rainha do ‘Hips Don´t Lie’ não tinha muitos amigos na cidade e não se enturmava com as esposas dos amigos do seu marido, ficando sozinha com os filhos boa parte do tempo. Os colegas de Piqué até chamavam a cantora de ‘La Patrona’.