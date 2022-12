Shakira elogia versão brasileira de ‘Waka Waka’

Raphael Vicente investiu na produção do clipe para a Copa do Mundo e foi notado pela cantora internacional

Ponham mais essa na conta do Brasil, porque o melhor do Brasil é o brasileiro sem sombra de dúvidas. Depois de investir alto no clipe de uma versão brasileira de ‘Waka Waka’, Raphael Vicente ganhou o reconhecimento da própria cantora da música. Shakira repostou o vídeo do influenciador e não deixou de comentar que tinha adorado a produção.

A cantora colombiana divulgou o vídeo em sua conta no Twitter. No post, ela escreveu: “This is soooo good. Adorei! Muito legal!!”.

O influenciador não aguentou a emoção e colocou uma foto em que aparecia com uma lágrima no olho depois de ver a divulgação. Pra quem não sabe, o influenciadora já possui mais de 3 milhões de seguidores no Tik Tok e no Instagram seu user passa de 720 mil.