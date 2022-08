Shakira e Piqué disputam avião avaliado em mais de R$100 milhões

De acordo com o ‘Prensa Libre’ o casal travou uma batalha na justiça pela guarda dos filhos e bens em comum

Se tem uma coisa que dá o que falar diante de uma separação de anos e anos são os bens que o casal conseguiu em anos de relacionamento. Chegou o momento de Shakira e Piqué, que já estão em uma briga milionária no tribunal por causa da guarda dos filhos e um avião avaliado em mais de R$100 milhões. De acordo com o jornal ‘Prensa Libre’, o avião de luxo foi avaliado em US$20 milhões.

O jornalista Juan Carlos Ortega ainda contou que a aeronave foi adquirida pelo casal já tem alguns bons anos e o modelo executivo comporta 10 passageiros. Trata-se de um Learjet 60XR.

O avião ainda passou por algumas modificações para se adaptar às necessidades do casal. E não estamos falando de pequenas mudanças não, pois a aeronave ganhou um quarto com duas camas, uma sala de jantar familiar e um quarto com televisão de plasma para os filhos.

Nenhum dos dois quis abrir mão da aeronave e os advogados estariam trabalhando nesse caso, como no caso dos filhos, Sasha e Milan, que envolve na mudança da cantora para os EUA.