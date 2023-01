Shakira descobriu traição de Piqué por conta de um pote de geléia. Oi?

De acordo com o Page Six, a cantora percebeu que alguém tinha comido a sua geléia ao retornar de uma viagem

Viiish, essa é das minhas, o desenrolar da história de Shakira e Piqué ainda tem mais detalhes que vão aparecendo com o passar do tempo. De acordo com o Page Six, a cantora descobriu a traição do seu ex-marido por causa de um pote de geléia que haviam comido quando ela retornou de uma viagem.

De acordo com as más línguas o jogador não gosta do insumo, e ao ver o pote no final, ela desconfiou.

Vale ressaltar que eles terminaram o casamento em junho de 2022 e logo depois o jogador já apareceu se relacionando com Clara Chía, que foi o pivô na separação do casal. Afe!