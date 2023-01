Seu Jorge vai conseguir registrar seu filho com nome de ‘Samba’

Cantor recebeu autorização do cartório para dar o nome do ritmo ao filho recém-nascido

Que venha o Samba! Seu Jorge conseguiu a autorização para registrar o seu filho com o nome do ritmo musical. No início ele teve uma recusa que dizia que a criança poderia sofrer preconceito pelo nome ser um ritmo e não, devidamente, um nome, mas agora ele recebeu autorização do cartório para dar o nome ao filho.

Samba é o primeiro filho do cantor com Karina Barbieri e, de acordo com o G1, a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen-SP) afirmou que deu a autorização para o registro.

“Diante das razões apresentadas, que envolvem a preservação de vínculos africanos e de restauração cultural com suas origens, assim como o estudo de caso que mostrou a existência deste nome em outros países, formei meu convencimento pelo registro do nome escolhido, que foi lavrado no dia de hoje”, informou a registradora Kátia Possar.