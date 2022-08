Séries de plataformas pagas dominam as indicações ao Emmy 2022

Quem não ama o Emmy, se não for pelo evento, pelo menos para ver os looks belíssimos dos convidados. Há poucos dias para um dos eventos mais importantes do ano, o Emmy 2022, a lista de séries indicadas está rolando e tem muitas opções para serem assistidas antes da premiação, segue as plataformas, séries e categorias indicadas.

Da Netflix na categoria Melhor Série de Drama estão, ‘Better Call Saul’, ‘Roud 6’, ‘Stranger Trings’, ‘Ozark’, já Melhor Minissérie está, ‘Inventando Ana’ e Melhor Série de Animação, ‘Arcane’. A plataforma HBO Max, conta com as seguintes indicações: ‘Euphoria’ e ‘Sicession’ como Melhor Série de Drama, ‘The Whife Lotus’ na categoria Melhor Minissérie, ‘Berry’, ‘Hacks’e ‘Segura a Onda’ como Melhor Série de Comédia e Melhor Série de Animação tem indicação de ‘Rick and Morty’.

E não para por aí, na Paramount+, tem indicação de Melhor Série de Drama com ‘Yellowjackets’. A AppleTv+ tem duas séries indicadas com ‘Ruptura’ em Melhor Série de Drama e ‘Ted Lasso’ como Melhor Série de Comédia. A Disney+ exibe a indicação de Melhor Série de Animação com ‘What If…?’. A Star+ conta com a exibição de algumas séries indicadas ‘Dopesick’, ‘Pam & Tommy’ e ‘The Dropout’ em Melhor Minissérie, já como Melhor Série de Comédia tem ‘What We Do in the Shadows’ e ‘Only Murdes in the Building’ e como Melhor Série de Animação, ‘Bob`s Burguers’ e ‘Os Simpsons’.

Finalizando nossa lista a PrimeVídeo exibe uma indicação na categoria Melhor Série de Comédia com ‘The Marvelous Mrs, Maissel’, qual dessas vocês já assistiram e gostaram?