Sérgio Mallandro faz cirurgia após Xuxa reclamar: “não olha nos meus olhos”

Sérgio Mallandro publicou em suas redes sociais que passou por uma cirurgia nos olhos após Xuxa e outras pessoas reclamarem que ele não olhava em seus olhos. Ele ainda contou que começará a gravar um filme no próximo dia 8 de agosto e que também foi exigência deles.

“O pessoal ia ao meu podcast e reclamava que eu não olhava no rosto deles. É por isso que eu ficava de óculos escuro porque tinha os olhos mais fechados. Então o pessoal do meu filme (que ele começará a gravar) exigiu que eu fizesse a cirurgia para ficar com o olho aberto. Eu fico botando gelo e o bagulho fica zoado mesmo. Ptose é o nome da cirurgia. Abre o olho ptose, fecha o olho ptose”, disse o apresentador na sua página do Instagram.