Sérgio Mallandro revela que já viu saco de Silvio Santos

Humorista contou para o Podcast Ticaracatica episódio em que Silvio derrubou sopa nas partes baixas

Está para nascer pessoa que tenha histórias melhores que Sérgio Mallandro. O humorista foi ao podcast Ticaracatica e contou do episódio em que viu o saco do Silvio Santos. Na ocasião Pedro de Lara fez Silvio rir demais e o caos foi instalado.

Sério contou que Pedro de Lara contou uma piada muito engraçada que fez Silvio rir demais e engasgar com uma sopa que tomava. A sopa virou em Silvio que estava de cueca e o patrão gritava para soprarem.

“Silvio Santos começou a rir perdeu o fôlego, a sopa virou no saco do Silvio Santos e ele: ‘Assopra!’. Fui soprar, eu vi o saco do Silvio Santos, fiquei tão apavorado que se ele dissesse chupa, eu chupava”, contou Sérgio.

Olha nem eu sei o que faria em uma situação dessa, viu? Mas se tratando de Sisi a gente só vai e faz, nem pensa. Aloca.