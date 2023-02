Sérgio Mallandro passa por cirurgia no quadril: “Coloquei uma prótese no quadril”

O apresentador revela ter feito a cirurgia visando melhor qualidade de vida.

Amores, nesta sexta-feira (03), o apresentador Sérgio Mallandro preocupou alguns fãs ao aparecer internado, no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Mas podem ficar tranquilos, o apresentador está no hospital pois acaba de passar por uma cirurgia no quadril.

O procedimento, que é denominado artroplastia, tem como função substituir a articulação por próteses, com a finalidade de aliviar as dores causadas pela osteoartrite avançada, ou seja, o desgaste das cartilagens articulares.

Após o fim do procedimento, Mallandro deu as caras no instagram para tranquilizar seus seguidores.

“Estou aqui me recuperando da minha cirurgia no quadril. Coloquei uma prótese no quadril para voltar a treinar jiu-jítsu, dar uma caminhada forte na praia e ter um pouquinho mais qualidade de vida. Tomei coragem, e foi tudo maravilhoso”, afirmou o apresentador.