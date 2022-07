Escândalo da Caixa: Sérgio Faustino é encontrado morto em Brasília

Ex-presidente do banco foi denunciado por assédio sexual tempos antes da morte de Sérgio (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Caros leitores, essa é umas das fofocas tristes, mas que tem tanto kikiki ao redor do fato que acho importante noticiar. O diretor da Caixa Econômica Federal foi encontrado morto na sede do banco em Brasília. Tempos antes, Pedro Guimarães, ex-presidente da Caixa, foi acusado de assédio sexual por ex-funcionários.

Sérgio ocupava o cargo de Diretor de Controles Internos e Integridade da Caixa Econômica Federal e as acusações de assédio eram tratadas em seu setor, recebidas pelo próprio Diretor.

O corpo foi encontrado na noite de ontem (19), por um vigilante e de acordo com a Polícia Federal, a morte foi registrada como suicídio, mas não foi comprovado ainda.

O celular do falecido está em posse da Polícia que irá investigar se o ex-presidente tratou o assunto do assédio com Sérgio antes da tragédia.