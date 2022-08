Será que vem mais uma separação de Mayra Cardi e Arthur Aguiar?

Maíra é daquelas amigas que faz a gente pegar ranço do boy e depois volta. Afastada por quase dois meses das redes sociais, Mayra Cardi está na Califórnia, nos Estados Unidos organizando a mudança do filho para as terras americanas, ela também abriu uma possibilidade de voltar para lá, onde morou por seis anos.

O que gerou especulação do público foi o afastamento dela e de Arthur Aguiar, segundo a coluna de Leo Dias, para o Metrópoles, eles podem estar passando por uma crise e a separação pode ser uma possibilidade. Uma pessoa próxima ao casal falou para o jornalista que ela estava com depressão e passou por vários profissionais depois de ficar dias trancada no quarto. Leo Dias publicou ainda que segundo sua fonte, Mayra fez muito coisa para Arthur enquanto ele estava no BBB e ele não fez nada em troca e que ela está sem forças até para romper o relacionamento. Pesado!