Será que é possível? O prefeito Dudu vai trazer Madonna dia 04 de maio no Rio de Janeiro

Gente, meu telefone não para de tocar, querendo que eu confirme essa notícias. Eu estou tentando falar com Dudu, preferido do Rio, porque nas padarias do Rio não se fala em outra coisa: Madonna is coming to Rio! Isso mesmo, a queen das queens estará entre nós no dia 04 de maio em um show gratuito na Praia de Copacabana.

A cantora foi confirmada pelo MadonnaOnline em um show gratuito na praia, quase como Alok fez tempos antes, lembram?

O Copacabana Palace ainda disse ao POPline que não há mais vagas no seu hotel do dia primeiro ao 6 de maio , afinal, patrocinadores e equipe ficarão hospedados no hotel. Amo meu prefeito, Eduardo Paes!