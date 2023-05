Será que a Bruna Griphao vai culpar a produção do BBB por esse look horrível?

Durante o confinamento, a ex-BBB ficou conhecida por sempre reclamar do look que a produção lhe mandava para as festas.

Socorro! Que look horroroso é esse? Gente, mais cedo contei para vocês sobre a festa bafônica que o ex-BBB Fred Bruno fez na noite de ontem (05), onde reuniu alguns dos seus ex-colegas de confinamento. Porém não cheguei a comentar com você a respeito do atentado contra a moda que a atriz Bruna Griphao cometeu.

A loira, que em todas as festas do reality causava, reclamando do look em que a produção do programa mandava para ela, usou uma roupa simplesmente horrível na festa do amigo.

Com um vestido tubinho, tomara que caia, roxo, um bolero de manga longa, com pelinhos, branca e uma bota, de salto e cano alto, roxa metalizada, que a deixou extremamente brega, a atriz achou que estava arrasando, só que não!!!