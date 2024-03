Sequestro de ônibus no RJ: Colegas de vítima fazem campanha para doação de sangue

Todos nós já sabemos do que aconteceu no Terminal Rodoviário do Rio de Janeiro, devido ao homem que entrou dentro de um ônibus e fez os passageiros de reféns fazendo disparos com uma arma de fogo. Acontece que uma das balas atingiu Bruno Lima da Costa Soares, de 34 anos. O petroleiro passou por cirurgias e precisa de doações de sangue para sua recuperação.

O fato aconteceu na terça (12), e a Rodoviária ficou 3 horas sem funcionar devido a atitude do criminoso. O SindPetro, Sindicato dos Petroleiros, solicitou a doação de sangue para Bruno, reforçando o pedido do secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

Na primeira hora de atendimento do petroleiro, foram usadas cerca de seis bolsas de sangue. Ele foi atingido por três disparos que causaram lesões no tórax.