Separação de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães aconteceu por causa de traição e saidinha com garotos de programa

Lucas contou detalhes sobre a separação que aconteceu tempos antes e disse que um amigo ajeitava os encontros casuais de Carlinhos

Manas, eu cantei essa pedra lá no passado e contei para vocês detalhes dessa história que já era uma realidade para algumas fofoqueiras, né? A história só tomou forma agora, mas eu já sabia de tudo! Lucas Guimarães descobriu as ousadas de cerca de Carlinhos Maia que saia em encontros organizados por um amigo para que ele traísse o seu esposo. A história virou o maior bafafá e chegou aos ouvidos das fofoqueiras por meio de um desabafo de Lucas.

“Esse foi o motivo da separação: ele [um amigo] ajeitava garotos de programas pro meu marido. Isso não tá certo, né? Carlinhos errou feio também, mas eu conversei com Carlinhos, ficamos cinco meses separados. Decidi perdoá-lo mesmo sendo algo que me dói e me machuca até hoje, mas isso é entre eu e meu marido”, disse ele.

O influencer ainda desabafou: “Eu e Carlinhos brigamos feios, o que eu tinha pra falar dele, falei. Agora, imagina você ter um padrinho, que dormia na sua casa, que você dava comida, que você ajudava com dinheiro e ele mostrar um catálogo de homens pro seu marido quando você não estava presente? Até hoje eu converso com Deus… Como isso me dói, como eu falando isso me dá ódio! Mas a gente só oferece o que tem, e eu não consigo nunca mais trazer alguém como ele de volta, nunca mais. Só se eu fosse besta né? E tá aí uma coisa que deixei de ser faz tempo! Falei e agora tô leve!”.

Então, Carlinhos admitiu: “Todos vocês sabem que no meu casamento com Lucas eu tive muitos deslizes. O próprio sabe. Muitos mesmo. E eu estou abrindo aqui para vocês, porque o que essas pessoas fazem comigo, além de praticamente me extorquirem, são más”.