Sensitiva revela que relacionamento de Maira Cardi e Thiago é apenas interesse de ambos

Em entrevista à Contigo, Sensitiva Jessica fez revelações bombásticas sobre o relacionamento da coach alimentar

As sensitivas dão o que falar e não é de hoje. Sensitiva Jessica usou seu dom para colocar o namoro de Maira Cardi e Thiago Nigro na boca do povo, ou melhor, das fofoqueiras. A previsão é que a coach enfrenta um momento difícil na sua vida e que o relacionamento dos dois é questão de interesse para ambos.

“Maira, você passa por um campo rochoso na tua vida, algumas dificuldades tanto na vida pessoal e principalmente psicológica emocional, podem te afetar. Então, cuidado com o seu sistema emocional! O relacionamento de hoje é um relacionamento que não tem uma firmeza, não tem uma raiz, ainda não tá consistente”, analisou.

Jessica ainda diz que os dois podem até se apaixonar verdadeiramente, mas até o momento só interesse. “Vai durar? Aí somente a decisão dos dois para tomar esse caminho. Depende dos dois decidirem se esse caminho vai realmente ser um caminho forte, com raiz. Mas a espiritualidade ver que é um relacionamento que, dentre as possibilidades, existe um pouco mais de profissionalismo envolvido do que sentimentos”, disparou.