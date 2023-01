Sendo processado por Caio Castro, Cardoso Mundo questiona: “Quantas contas de restaurante você conseguiria pagar com R$30 mil?”

O influencer está sendo processado após discordar do posicionamento do ator.

Gente, e não é que o fato do ator Caio Castro revelar que não paga a conta do restaurante em encontros rendeu mais do que bons memes? Depois de ter rebatido a ideia de que pagar a conta do restaurante é o mesmo que sustentar uma mulher, o autointitulado mentor de mulheres, Cardoso Mundo, está sendo processado pelo ator e se pronunciou a respeito do assunto.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o influcenciador contou que descobriu sobre o processo através de uma reportagem da TV Record e explicou: “Eu disse que homens, hoje em dia, estão fugindo de pequenas responsabilidades. Ele ficou chateado, se sentiu ofendido, e está me processando em R$30 mil”.

Em seguida, debochando, Cardoso perguntou quantas contas o ator irá conseguir pagar com a indenização que ele está pedindo no processo.

“Agora eu pergunto: quantas contas de restaurante você conseguiria pagar com R$30 mil?”, questionou.

Ainda em forma de deboche, o influenciador terminou seu posicionamento a respeito do processo, afirmando que caso a justiça dê a vitória do caso para Caio, ele faz questão de enviar mais 10% do valor pedido pelo ator, para que seja usado para pagar os a gorjeta do garçom.

“Homem não divide conta de restaurante. Isso é frouxidão. Homem paga a conta do restaurante e acabou. Não tem conversa. Se a Justiça entender que eu ofendi o Caio Castro, eu faço questão de, além de pagar os R$30 mil, enviar mais R$3 mil, os 10% do garçom”, debochou Cardoso.