Senador perde voo e agride funcionário de companhia aérea em Brasília: “Você tem que me respeitar, rapaz”

Alan Rick foi gravado aos frito com um trabalhador do aeroporto no guichê da companhia aérea após perder seu voo com destino a Rio Branco (AC)

Viiish! A história para o lado de Alan Rick, senador, não ficou nada boa depois que ele foi filmado aos gritos com um trabalhador de uma companhia aérea no aeroporto de Brasília. Acontece que Rick perdeu o seu voo para Rio Branco (AC) e se descontrolou. O senador pediu respeito e exigiu que o trabalhador o colocasse no voo. “Você tem que me colocar no voo”, grita o senador. O funcionário explica que ele só poderia embarcar no outro dia, e aí ele passa a usar palavras bem baixas. “Só amanhã o c*. Você tem que me respeitar, rapaz”, diz o parlamentar. Vídeo que está circulando nas redes nesta quinta, 20, mostra Alan Rick (União-Acre) descontrolado no aeroporto ao ser avisado que só poderia embarcar no dia seguinte.



Parlamentar diz que entrevero foi no ano passado. ‘Humano que sou, admito que fiquei nervoso e fui grosseiro’ pic.twitter.com/mwhVfDNZB1 — Fausto Macedo (@fausto_macedo) July 20, 2023