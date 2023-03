“Sempre fui muito reativa e percebia que estava errado”, dispara Fátima Bernardes sobre assédio

Jornalista foi uma das convidadas para o Papo de Segunda, no GNT, e não deixou de falar sobre a situação ressaltando que é impossível uma mulher não ter vivido uma situação assim

Fátima Bernardes deu o que falar ao participar do Papo de Segunda, no GNT, e comentar que todas as mulheres já passaram por uma situação de assédio em algum momento de sua vida. A jornalista ainda diz que sempre foi muito reativa e percebia as situações erradas acontecendo consigo.

“Sempre tive consciência do que estava acontecendo. Sempre fui muito reativa e percebia que estava errado. Não sei se foi com pai e mãe conversando, mas eu sei que tinha muito claro que aquilo não era para ser assim. De alguma maneira, tinha uma certa força. Porque eu acho que o que falta, muitas vezes, é a percepção e a coragem. Muita gente tem essa garantia, elas têm medo”, contou.

A musa ainda completou: “O que falta é uma conversa mais franca entre os homens. Falta um pouco mais de crítica. Muitas vezes, outras mulheres veem com parcimônia um comportamento, por exemplo, que a gente viu no BBB, distribuindo culpa. Quando não tem que distribuir culpa”, disse.

Fátima ainda ressaltou que a culpa nunca é de quem comete a ação e sim de quem sofre a ação, independente de haver reação ou não. “Isso vai encorajar essas mulheres a falarem e gritarem diante do que incomoda”, finalizou.