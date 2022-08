Sem sexo! Globo muda Verdades Secretas 2 para 4 de outubro

Novela foi editada e cortada quase que pela metade

A queridinha do momento vai retornar para as telinhas do horário nobre na Globo. A emissora resolveu adiar a estreia de ‘Verdades Secretas 2’, mas podemos esperar para ver Angel brilhar nas telinhas do plim plim para o dia 4 de outubro. O atraso pode ser explicado pelos diversos ajustes que a novela teve para conseguir se adequar à TV, sem as cenas de sexo que era tão presente.

A ideia inicial da emissora era exibir 46 episódios da novela, mas agora o corte foi feito pela metade e foram exibidos 24 capítulos na TV aberta. Vale lembrar que quem quiser assistir a versão completa, ela estará disponível no Globo play com 50 episódios.

A novela chegará pouco antes da Copa do Mundo do Catar e promete aquecer a audiência para receber os torcedores de todo Brasil. Na trama foram cortadas cerca de 95% das sequência de sexo, de acordo com o ‘Notícias da TV’.