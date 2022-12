Sem salário de R$1,2 milhão e gravando fora da Record, é assim que a emissora quer Faro em 2023

Renovação do contrato de Rodrigo Faro com a emissora tem passado por turbulências e tudo indica arranca rabo nos bastidores

Eita, minha gente, parece que a coisa está ficando feia para a renovação do contrato de Rodrigo Faro dentro da Record. De acordo com o Notícias da TV, o apresentador foi indicado a uma redução no seu salário, o que não o agradou em nada. A emissora também está querendo ver o comunicador a frente de uma produção terceirizada, de acordo com o Na Telinha.

Tudo indica que a produção do ‘Hora do Faro’ vai enfrentar demissões e muito além disso, porque Edir Macedo estaria articulando para ofertar uma produção terceirizada ao apresentador do programa de domingo. Aconteceria da seguinte forma: Faro comandaria uma produção terceirizada e a Record entraria apenas como transmissora do material pronto.

Além disso, um corte salarial foi proposto pela emissora, o que tem deixado o apresentador de cabelo em pé. Rodrigo chega a ganhar R$1,2 milhão por mês na Record, sendo R$700 mil fixos mais as participações que faz em merchan e publicidade.

O corte reduziu o salário de Faro para R$300 mil, que é o piso de acordo com o mercado atual. A produção ainda acredita que eles estejam no caminho certo depois da volta do ‘Vai dar Namoro’, mas o pastor foca no corte de gastos.