Sem ressentimento? Luisa Sonza e Carlinhos Maia se entendem após briga

Os dois tiveram uma briga feia no passado e Luísa respondeu a declaração do influenciador diante da discussão que ficou no passado

Luísa Sonza e Carlinhos Maia hastearam a bandeira branca e da paz diante da relação dos dois. Vale ressaltar que os dois tiveram um desentendimento no passado, mas que tudo se resolveu nos dias de hoje após uma declaração do humorista. “Todo mundo tem direito de evoluir, assim como Luísa hoje está em sua melhor fase, também estou. Lá atrás tudo era levado a sério demais. Mágoas do dia do nosso casamento. Coisas de trabalho. Eu não sabia lidar com toda aquela pressão e comecei a ter a “síndrome de perseguição”. Hoje nós resolvemos, tanto Luísa e Whindersson”, escreveu Carlinhos “Carlinhos tá me xingando? Ele gosta de mim agora? Tá tudo certo. Beijo, Carlinhos, acontece. Todo mundo erra, ninguém é perfeito e a gente já fez as pazes, mas que ele foi vacilão, ele foi. Mas tá tudo certo. Quem nunca errou?”, disse Luísa em live sobre o sue documentário.