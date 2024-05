Sem querer, Globo Brasília filma homem se masturbando na árvore

O que? Não precisava nem que minhas fofoqueiras me ligasse, porque essa eu vi em tempo real. Aloca! A Globo se descuidou e acabou captando um momento inusitado entre as árvores de um estacionamento. Durante a transmissão da segunda edição do telejornal local do Distrito Federal, apresentado por Antônio de Castro, um homem foi flagrado se masturbando.

Na reportagem, Danilo Moreira falava sobre motoristas que estacionavam em lugares indevidos e recebiam multas. O profissional da Globo estava em uma praça repleta de carros e vans estacionadas ilegalmente.

O câmera tentou um corte nas imagens, mas a estratégia não funcionou, porque o pior já estava feito. O homem chega a terminar o ato, mas o momento foi cortado da edição para que o jornal possa compor o catálogo de produção da Globoplay.