Sem dinheiro, ex- BBBs se vestem com looks duvidosos para grande final

Um verdadeiro show de horrores! Eu estou assustada com as roupas do elenco do BBB 24. Tudo bem que a dona Globo ferrou com todo mundo, né? Afinal, eles estão proibidos de fazer propaganda para 16 marcas, a maioria dos ex-BBBs estão endividados e não sobrou um troco para arrumar um personal stylist. O que deu? Deu essa selvageria dentro do Projac em plena terça-feira. Cada roupa horrenda, que eu to chocada!

Poderiam ligar por Djalma Noivas, pelo menos ou alguém ligar para Carmen mayrink Veiga, ou ligar para o Cordovil ou até mesmo pegar algo no acervo de “”Elas por Elas” que acabou recentemente.

O que foi aquele vestido verde limão da Giovanna? Péssimo, gente! E aquela renda da Pitel? Horrível, mal costurada, péssimo acabamento.

A Vanessa Lopes, não sei como descrever tanto mal gosto e olha que essa tem como investir em stylist, hein?

Alane, minha filha! Que vestido é esse? Agora eu sei aonde foi parar a cortina que vendi num antiquário aqui do Leblon há alguns anos. Gente, o que foi aquele blazer rosa com pulmas da Raquele?! Jesus Amado, eu não aguento com tanta cafonice e mal gosto.