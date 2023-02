Selena Gomez não reage às provocações de Hailey Bieber: “Não deixo essas coisas me derrubarem”

No mês passado Hailey publicou um vídeo nas redes com supostas indiretas para Selena, o conteúdo já foi apagado

Depois de dar o que falar nas redes sociais com um vídeo que julgava Selena Gomez e trazia diversas picuinhas à tona, Hailey Bieber decidiu apagar o vídeo e seguir a vida. De acordo com o Page Six, Selena estava por dentro de tudo e ainda comentou que não deixa situação assim te afetar

“Não estou dizendo que ela mereceu, mas estou dizendo que o tempo de Deus é sempre certo”, escreveu Hailey em vídeo em que ela aparece ao lado de Kendall Jenner.

Em vídeo feito pelo fãs perguntando como ela reage a tudo isso ela escreveu: “Está tudo bem! Eu não deixo essas coisas me derrubarem! Seja legal com todos!”.