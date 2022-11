Selena Gomez fala sobre término com Justin Bieber: “A melhor coisa que já aconteceu comigo”

Cantora abriu o jogo sobre seu término com o cantor em um novo trecho do seu documentário

Vão passar os anos e as estações onde Selena Gomez e Justin Bieber ainda serão notícia para nós. A musa soltou o verbo sobre o término do relacionamento com o cantor e chegou a dizer que foi uma das melhores coisas que lhe aconteceu. As informações foram publicadas pelo New York Post e Selena ainda conta que foi assombrada por muito tempo por seu antigo relacionamento.

“Eu me senti assombrada por um relacionamento passado que ninguém queria deixar de lado. Mas então eu simplesmente passei por isso. Eu não tinha mais medo”, disse ela.

A cantora não cita o nome do cantor, mas para o bom entendedor, um pingo é letra. “Sinto que tive que passar pelo pior desgosto possível de todos os tempos e, em seguida, esquecer tudo imediatamente, foi realmente confuso. Mas acho que isso precisava acontecer e, no final das contas, foi a melhor coisa que já aconteceu comigo”, finalizou.