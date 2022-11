Seleção dos Estados Unidos apoia comunidade LGBTQIA + na Copa do Mundo

O símbolo norte-americano contará com as cores do arco-íris na mudança dos uniformes

Show de representatividade, os Estado Unidos segue sendo um grande marco para a Copa do Mundo no Qatar. O time de futebol mudou as cores do escudo dos uniformes para apoiar a comunidade LGBTQIA +. O “novo símbolo” com as novas cores que substituíram o clássico vermelho das listras foi apresentado no Centro de Treinamento e na sala de imprensa do time.

Vale ressaltar que o país que cediará a Copa do Mundo conclui que o relacionamento homossexual é considerado ilegal, sendo proibidas demosntrações públicas de afeto.

Ainda na semana passada, a cantora americana Dua Lipa contou que não faria apresentação na copa por causa do preconceito com a comunidade LGBTQIA +.

A Seleção Americana encontrou essa forma de protestar contra a situação em um movimento chamado ‘Be the Change’, adotado em 2020.