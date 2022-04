Fato inédito! Com seis homens restantes, nenhuma mulher merecia estar na grande final do ‘BBB22’?

O que aconteceu com o girl power de seis edições consecutivas?

Se tem algo que temos certeza nesse ‘BBB22’ é que teremos um vencedor do sexo masculino. Afinal de contas, pela primeira vez em vinte anos do reality show, não há nenhuma mulher na reta final. E mais: fazia sete anos que o programa não tinha um campeão — o último foi o estrogonoficamente Cézar no ‘BBB15’. Mas o que aconteceu nessa edição? A mulherada não deu o nome? Não é bem isso!

Nenhuma mulher merecia a final do BBB22? (Foto: Reprodução)

O que aconteceu é que as mulheres estiveram do lado oposto aos carismáticos homens restantes — Eliezer, Pedro Scooby, Paulo André, Douglas Silva, Arthur Aguiar e Gustavo. Desde a chamada, era claro que a turma masculina tinha carisma e isso foi demonstrado semana após semana.

Eliezer com sua risada de porco foi conquistando seu espaço e, por mais que eu não concorde, ele tem um jeito muito simpático — além de ser o único do Quarto Lollipop a permanecer. Arthur mesmo sendo um chato, tem lábia e impossível da Padaria resistir ao seu “que loucura”.

Eliezer e Arthur são dois dos finalistas do BBB22 (Foto: Reprodução)

Pedro Scooby é um cara muito gente boa, que tem um jeito meio abobalhado, mas engraçado e um jeito amigável de ser. Douglas Silva é um amor de pessoa, sempre respeitou a todas as meninas e inclusive tentou incluir Lina, Jessilane e Natália em seu jogo, mas elas recusaram.

Paulo André é gente boa, lindo, simpático, engraçado e com sua dicção de centavos, é um menino se tornando homem, mas sem perder a inocência. E Gustavo, que entrou depois, mas com seu jeitão jogador, mas respeitoso de ser conquistou o público.

Paulo André e Gustavo são dois dos finalistas do BBB22 (Foto: Reprodução)

O problema das meninas foi jogar contra isso e tentar forçar a narrativa de homens contra mulheres. Sendo que nessa edição, nenhum deles foi machista para tal repertório, muito pelo contrário. As únicas mulheres que tiveram trajetórias fortes e que poderiam merecer estar na final eram Lina e Jade Picon, mas as duas pecaram em suas lideranças. Picon por indicar Arthur, prometendo que não faria isso, e ter um jeito um bocadinho arrogante e Lina, que indicou PA, mesmo com ele lhe dando a liderança.

Os homens mereceram estar na final? Sim! Os seis jogaram de formas diferentes, mas suas trajetórias são fortes e dignas de campeões. Mas claro que eu tenho meus preferidinhos né?