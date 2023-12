Segundo Tati Machado, a pré-estreia do filme ‘Renaissance’ da Beyoncé será em Salvador

A comentarista do ‘Encontro com Patrícia Poeta’ falou sobre o anúncio que a cantora apostou nos stories sobre o filme de Renaissance, sua turnê mundial

Ela não vem, mas o seu filme vai chegar com toda certeza dessa Terra. Beyoncé anunciou que o seu filme vai chegar no Brasil, mesmo ela não anunciando um segundo ato da Renaissance Tour. De acordo com Tati Machado, a cantora fará uma pré-estreia em Salvador, deixando os fãs ainda mais esperançosos de uma visitinha da Queen B.

“Tenho uma super novidade, a Beyoncé vai lançar um filme super esperado com direito a bastidores e momentos emocionantes, e vai ter pré-estreia especial em Salvador e na sequência acontece o Clube Renaissance para comemorar o lançamento, já aconteceu em várias partes do mundo. O local ainda é um mistério, eles só revelam pouco antes de começar”, disse.

Patrícia Poeta ainda disse que ela tem a missão de participar do evento e descobrir mais detalhes sobre a festa da cantora.