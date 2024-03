Segundo Léo Dias, Dona Déa teria “Jantado” Yasmin Brunet e dado um livro sobre racismo para a modelo no programa “Domingão”

Eitaaaaaa! Meus amores, eu acabei de receber um vídeo em que meu querido amigo Leonardo expos no Fofocalizando desta última sexta-feira (15) que a mãe do saudoso Paulo Gustavo acabou com a raça da Yasmin Brunet na gravação do programa Domingão do Huck que irá ao ar neste domingo (17). Além de ter saído do programa com uma das mais altas rejeições do BBB 24, a loira ficou bastante constrangida com algumas situações que viu após ter acesso ao conteúdo do reality.

Em relação ao Davi, a modelo mostrou estar bastante arrependida de suas falas e de como enxergava o jogo do rapaz, que em determinado momento se aproximou da modelo no jogo. Lembrando que a modelo foi detonada na web por muitos internautas e famosos, que não gostaram da forma como a ex-BBB o travava no Big Brother Brasil.

Segundo a filha de Luiza Brunet, ela reafirmou que seu problema com o baiano era apenas sobre a convivência na casa, além de achar o jovem um chato.

Segundo Léo Dia, Dona Déa não passou nenhum pano para a loira durante o programa que ainda vai ao ar no próximo domingo (17). Além de distribuir inúmeras críticas sobre o comportamento da ex-BBB com o brother Davi, Dona Déa fez questão de entregar um livro sobre racismo para Yasmin.

Assim como ela fez com Rodriguinho, não poupou as suas palavras para dizer o quanto não gostou de suas falas sobre o corpo das mulheres da casa, que também incluía Yasmin.