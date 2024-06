Segundo Hugo Gloss, Eliana respondeu Patrícia Abravanel após o pedido de perdão: “Aconteceram coisas”

Ah, então a saída de Eliana do SBT diz mais sobre o que acontece nos bastidores das gravações na emissora. Após Patrícia Abravanel pedir perdão para a apresentadora em nome de todo grupo Silvio Santos, a loira contou que realmente aconteceu algo nos bastidores, mas que ressignificou e passou pro cima de tudo. As informações são de Hugo Gloss.

Claro que a apresentadora não deu detalhes do desentendimento, mas os rumores evidenciam uma possível falta de investimento em seu programa e carecia de formatos comprados no exterior. Para ela, tudo estava muito engessado.

“O pedido de perdão em nome do SBT e da família Abravanel foi na íntegra porque a direção do programa decidiu mostrar a verdade dos fatos. Ao contrário da versão que foi inventada no dia dagravação”, disse a assessoria da emissora.

Eliana ainda afirmou que “houveram situações e decisões do canal que a desagradaram”. “O que eu vou falar também não precisa ir ao ar. Sim, aconteceram coisas, mas tenho um coração resiliente e passei por cima disso, ressignificando tudo”, teria afirmado a apresentadora.